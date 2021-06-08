Расходы на ядерное оружие выросли на $1,4 млрд

Участники Международной кампании за отказ от ядерного оружия (ICAN) заявили, что даже когда пандемия свирепствовала и экономики во всем мире оказались под ударом, страны, обладающие ядерным оружием, увеличили расходы на арсеналы вооружений на $1,4 млрд. The News International со ссылкой на ICAN пишет, что девять ядерных держав мира продолжают увеличивать свои расходы на оружие данного типа.

"В то время как больничные койки были заполнены пациентами, врачи и медсестры работали сверхурочно, а основные медицинские принадлежности оказались в дефиците, девять стран посчитали, что у них есть более $72 млрд на оружие массового уничтожения", - говорится в отчете ICAN.

$72 млрд - увеличение на $1,4 млрд по сравнению с расходами 2019 года, сообщает ICAN, получившая Нобелевскую премию мира в 2017 году. Согласно отчету, Соединенные Штаты потратили более половины от общей суммы в $37,4 млрд, что составляет примерно 5% их общих военных расходов в прошлом году.

По оценкам ICAN, Китай потратил около $10 млрд, а Россия - $8 млрд. Все государства, обладающие ядерным оружием, включая Великобританию, Францию, Индию, Израиль, Пакистан и Северную Корею, тратили более $137 тысяч каждую минуту в 2020 году.

Увеличение расходов произошло не только в то время, когда мир боролся с пандемией, но и в то время, когда многие другие страны объединились, чтобы запретить ядерное оружие. В октябре прошлого года договор, поддерживаемый ICAN, об отказе от оружия, получил 50-ю ратификацию, что привело к его вступлению в силу в январе этого года.

"В то время как эти девять стран продолжали тратить миллиарды на оружие массового уничтожения, остальной мир был занят тем, чтобы сделать его незаконным," отмечают представители ICAN. В отчете, озаглавленном "Причастные: глобальные расходы на ядерную энергетику в 2020 году", подчеркивается, что правительства все чаще направляют деньги, полученные от налогов, оборонным подрядчикам, которые, в свою очередь, тратят все большие суммы на лоббистов, поощряя увеличение расходов".

В отчете также говорится, что более 20 компаний, производящих ядерное оружие, получили прибыль от этого бизнеса в прошлом году за счет существующих или новых контрактов, при этом 11 западных компаний получили $27,7 млрд за счет новых или обновленных контрактов на ядерное оружие.

Крупнейшими компаниями, получающими прибыль от таких контрактов, стали Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies и Draper. В отчете говорится, что почти половина расходов США в этой сфере в прошлом году - целых $13,7 млрд - были направлены Northrop Grumman на создание совершенно новой системы ядерного оружия.

Эта компания, в свою очередь, потратила $13,3 млн на лоббирование политиков США с запросом на увеличение трат на оборону, и еще $2 млн на финансирование крупных аналитических центров, которые исследуют и пишут о ядерном оружии, говорится в отчете.