В Киеве проверили прилетевший из Тбилиси самолет на наличие бомбы

В аэропорту "Борисполь" не обнаружили взрывное устройство в самолете, выполнявшем рейс Тбилиси – Киев. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Поступил звонок о минировании, пассажиров эвакуировали. Провели осмотр, опасных предметов не обнаружили. Аэропорт работает в штатном режиме", - приводит сообщение пресс-службы портал Depo.Киев.

По данным источника, ситуация с вероятным минированием борта касалась одного из самолетов авиакомпании SkyUp.