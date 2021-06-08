Дзюдоист из Грузии стал чемпионом мира

Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал золотую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате мира.

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг он оказался сильнее Томми Масиаса из Швеции.

В рамках первенства он также победил Алонсо Вонга (Перу), Эдуардо Барбаросу (Бразилия), Йеонатана Эльбаза (Израиль), Миклоша Унгвари (Венгрия) и Билала Чилоглу (Турция).

Для сборной Грузии эта медаль стала первой на текущем ЧМ, отмечает Sputnik Грузия.