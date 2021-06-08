Казахстан столкнулся с картофельным дефицитом

Картофель резко подорожал в некоторых регионах Казахстана, так на аграрном севере страны цена за килограмм взлетела почти до 500 тенге.

Одновременно с ростом цен, наблюдается и дефицит картофеля. "Многие петропавловцы, глядя на ценник, не верят своим глазам и тому, что такую сумму придется отдать за кило обычной картошки", - передает "Астана ТВ".

Уточняется, что по адекватной цене картофель доступен только в точках реализации стабилизационного фонда, однако очередь за ним занимают задолго до открытия магазинов и продают только по 3 кг в одни руки.

Отмечается, что в управлении предпринимательства о проблеме знают, однако взять ситуацию под контроль не могут, переедает Sputnik Казахстан.