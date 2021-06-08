Азербайджанский музей проводит неделю ковров Таира Салахова

Азербайджанский национальный музей ковра на странице в Facebook продолжает демонстрацию экспонатов из коллекции.

Новым экспонатом стал ковер, сотканный на основе картины народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова. Автор эскиза ковра, сотканного на основе картины Таира Салахова, является народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде.

По словам организаторов мероприятия, первая работа мастера, перенесенная на ковер, – это "Деде Горгуд". "Цветовое решение портрета позволило перенести его на ковер и придать ему национальный оттенок при помощи классических орнаментов", - сообщили в музее.