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Азербайджанский музей проводит неделю ковров Таира Салахова

Азербайджанский музей проводит неделю ковров Таира Салахова

Азербайджанский национальный музей ковра на  странице в Facebook продолжает демонстрацию экспонатов из коллекции.

Новым экспонатом стал ковер, сотканный на основе картины народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова. Автор эскиза ковра, сотканного на основе картины Таира Салахова, является народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде.

По словам организаторов мероприятия, первая работа мастера, перенесенная на ковер, – это "Деде Горгуд". "Цветовое решение портрета позволило перенести его на ковер и придать ему национальный оттенок при помощи классических орнаментов", - сообщили в музее.

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Вестник Кавказа

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