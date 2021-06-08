Зурабишвили едет в Монако

В среду, 9 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили отправится с рабочим визитом в княжество Монако. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В рамках поездки Зурабишвили встретится с князем Монако Альбером II.

Кроме того, президент Грузии откроет выставку в Монте-Карло, на которой будут представлены вина различных грузинских компаний, и пообщается с французскими журналистами и блогерами, специализирующимися на винной тематике. Также Зурабишвили вмecтe с Альбeртoм II пoсeтит прeзeнтaцию грузинскoгo винa - "Встреча с корнями лозы" и обратится к гостям мероприятия.

Помимо этого, глава государства встретится с президентом международной организации "Мир и спорт" Жоэлем Бузу, передает "Sputnik Грузия".