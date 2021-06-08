США не откажутся от санкций против Ирана даже при возвращении в СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, что США сохранят в силе сотни различных односторонних ограничительных мер в отношении Ирана даже в случае возвращения в ядерную сделку.

"Мы на текущем этапе не знаем, готов ли Иран сделать то, что ему необходимо сделать, чтобы вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Посмотрим, материализуется ли это", - цитирует его ТАСС.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, даже если это случится, ответственность Вашингтона будет заключаться в том, чтобы отменить санкции, не соответствующие СВПД. "И при этом решительно сохранять те санкции, которые соответствуют договоренности, дабы применять меры в связи с множеством злонамеренных действий Ирана в целом ряде сфер. И я бы ожидал, что, даже в случае возвращения к соблюдению СВПД, сотни санкций сохранятся", - отметил Блинкен.

Он также обратил внимание на то, что речь в том числе идет и о санкциях, которые были приняты во время президентства Дональда Трампа. "Если они соответствуют СВПД, то будут оставаться в силе, пока поведение Ирана не изменится", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.