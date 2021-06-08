В ФИФА прокомментировали решение УЕФА разрешить Украине выступать в форме с изображением Крыма

Международная федерация футбола (ФИФА) не может влиять на ситуацию с формой сборной Украины для чемпионата Европы, поскольку данный вопрос находится в ведении организатора соревнования - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

"Организатор соревнований имеет право устанавливать правила по форме, которым должны соответствовать команды. Поскольку данное соревнование организовано не ФИФА, оно находится не в зоне нашей ответственности", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В ФИФА при этом напомнили, что организация в соответствии со своим уставом остается нейтральной в вопросах политики. "Мы твердо уверены, что политика и спорт не должны смешиваться", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. УЕФА одобрял форму украинской команды для участия в Евро.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.