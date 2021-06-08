МИД России: Запад демонизировал действия России по борьбе с COVID-19

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о том, что страны Запада демонизировали готовность России сотрудничать с борьбе с пандемией COVID-19.

"Оно было демонизировано и было представлено как очередной инструмент российского политического влияния", - сказал дипломат.

Далее он отметил, что российская сторона была готова не только продавать свои вакцины, но и сотрудничать в их производстве и передавать технологии. "В конченом счете, судя по тому, насколько растет интерес, в том числе с странах ЕС, к сотрудничеству с нами в этой области, это свидетельство того, что ростки разума через эту забетонированную почву пробиваются", - цитирует Грушко РИА Новости.