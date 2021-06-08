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Завершен ремонт дамбы на реке Кубань в Черкесске

Завершен ремонт дамбы на реке Кубань в Черкесске

Капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Кубань был проведен в Черкесске, проинформировали в министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии.

Уточняется, что работы велись на трех участках железобетонной дамбы с отводными сооружениями из рваного камня общей протяженностью 3827 м.

Благодаря работам был защищен участок, на котором находятся 300 жилых домов и территория крупнейшего городского парка отдыха "Зеленый остров". Общая численность населения, проживающего на этих территориях, составляет около двух тысяч человек.

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Вестник Кавказа

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