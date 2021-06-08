Мясников рассказал о пользе жира

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные свойства жира, содержащегося в организме человека в эфире программы "О самом главном", опубликованном на YouTube.

Так, по словам медика, норма жира в организме человека зависит от пола – для женщин это около 20-30%, для мужчин – от 8 до 25%.

Мясников отметил, что жир – это не инертный кусок сала, а активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ, поэтому у нему нужно относиться с уважением.

В этой связи он отметил, что отсутствие жира может наносить непоправимый вред организму человека, особенно это касается пожилых людей. "Если человеку за 70, у него индекс массы тела должен быть чуть выше нормального", - отметил он, добавив, что небольшой лишний вес у пожилых людей — это показатель здоровья.