В ДТП с участием грузовика в Андижане пострадали пять человек

В Андижанском районе Андижанской области Узбекистана столкнулись грузовая машина "ГАЗ-5327" и два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария случилась в махалле "Заврок" 5 июня примерно в 19:00 по местному времени.

Как отмечается, водитель грузовика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в автомобили Matiz и Spark, припаркованные возле автомастерской.

В результате ДТП пострадали четверо взрослых и один несовершеннолетний. Все они получили различные телесные повреждения.

По данному факту ведется расследование, передает Газета.uz.