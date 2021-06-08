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Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие дни в Грузии ухудшится погода. Об этом сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.

Согласно прогнозу, со второй половины дня среды, 9 июня, до 11 июня в Восточной Грузии ожидается возможен дождь с грозой, в некоторых районах сильный. Также возможен град и усиление ветра. На западе страны ожидаются кратковременные осадки.

Синоптики отмечают, что ночная температура воздуха в Восточной Грузии составит плюс 11 градусов, а днем - плюс 29 градусов. В Западной Грузии ночью ожидается плюс 12 градусов, а днем - плюс 27 градусов.

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Вестник Кавказа

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