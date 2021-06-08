Пашинян-Алиеву: отдаю своего сына в обмен на всех пленных

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил о своей готовности обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане представителей ВС Армении, которых Ереван считает военнопленными.

По его словам, данное заявление официальное и не продиктовано эмоциями. "Я говорю - согласен... И говорю официально Ильхаму Алиеву - отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных", - сказал он.

Далее он, обращаясь к бывшим президентам Армении Сержу Саргсяну и Роберту Кочаряну, заявил, что "что поручает им, как специалистам в торговле людьми" провести переговоры по данному вопросу.

Ранее Саргсян предложил Пашиняну "отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных".