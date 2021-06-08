SWIFT: Россию не собираются отключать от системы

Руководство международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не собирается отключать Россию от системы, сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, этот шаг не будет выгоден никому. "Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто - это никому не выгодно", - цитирует ТАСС.

Кроме того, выступая в Госдуме, о возможном отключении страны от системы SWIFT высказалась первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, отметив, что регулятор пока не видит рисков реализации подобного сценария.