Конфликт в Дагестане завершился взрывом гранаты

В Дагестане мужчина в ходе конфликта бросил гранату в двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Случай произошел накануне возле одного из домов, расположенных на улице 13-я линия поселка Садовый.

По данным следствия, во время ссоры с двумя мужчинами подозреваемый бросил в их сторону неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва одному потерпевшему причинены множественные раны туловища и конечностей, его госпитализировали. Второй потерпевший успел укрыться за бетонным забором, телесных повреждений не получил.

Подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Хасавюрта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.