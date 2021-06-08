Патрик Уолш: "Армения посеяла в Карабахе горькие плоды"

Армения сеяла семена разрушения в Карабахе на протяжении трех десятилетий оккупации. Присутствие Армении на этой земле оказалось токсичным во всех отношениях, пишет ирландский историк и политический аналитик Патрик Уолш в статье для издания Azerbaijan In Focus.

Обладание землей соседа разрушило экономику Армении и привело к массовому оттоку населения. Неспособность Еревана сделать что-либо в плане развития привела к тому, что Армения просто разграбила многочисленные ресурсы Карабаха, оставив после себя разруху. Желание удерживать территорию без средств для ее поддержания означало, что Армения променяла свою независимость на зависимость. Реваншизм Еревана привел к непримиримой позиции, повлекшей за собой окончательное поражение в войне осенью 2020 года.

Во время оккупации Карабаха и прилегающих районов Армения отвергла формулу "земли в обмен на мир". Вместо этого она разоряла и минировала территории, которые была не в состоянии освоить, чтобы никто другой не смог насладиться богатствами региона. Армянские националисты посеяли на полях Карабаха смертельный урожай - мины привели к гибели почти 30 человек за последние полгода, а более 100 человек были ранены.

Существует три цели минирования территорий:

1) Тактическая защита, например, чтобы препятствовать продвижению врага или направлять его туда, где он будет более уязвимым для атаки. Это законно при соблюдении определенных условий.

2) Минирование в целях воспрещения определенных действий противника. Здесь мины используются, чтобы лишить противника возможности использовать местность, ресурсы или сооружения, представляющие ценность, когда активная защита области нежелательна или невозможна. Это менее законное использование наземных мин, особенно потому, что мины имеют неизбирательное действие и поражают без разбора как военные, так и гражданские объекты.

3) Использование мин в партизанской войне и при саботаже. Это выходит за рамки правил ведения войны. Противотанковая мина, убившая азербайджанских журналистов, вероятно, относится к этому пункту, и была заложена недавно внедрившимися диверсантами. Это, конечно, серьезное нарушение режима перемирия. Однако Армения имеет многолетний опыт уклонения от своих обязательств по международным договорам, утверждая, что ничего об этом не знает или заявляя, что ответственность несут элементы, не находящиеся под контролем государства. Так поступала еще Эриванская губерния в 1918/19 году, когда банды дашнаков разорили Карабах и Зангезур.

Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия (приложение к Женевской конвенции) с поправками 1996 года регулирует, но не запрещает использование мин. Он запрещает или ограничивает использование наземных мин (как противопехотных, так и противотранспортных), мин-ловушек и некоторых других взрывных устройств. В соответствии с Женевской конвенцией, нарушение этих правил считается военным преступлением.

Согласно Общим правилам Протокола, касающимся наземных мин, запрещаются следующие действия:

- использование мин, мин-ловушек и других устройств, способных причинить ненужные страдания или чрезмерные увечья (статья 3 (3))

- применение этого оружия против гражданских лиц или гражданских объектов (статья 3 (7))

- неизбирательное применение этого оружия (статья 3 (8)). Стороны конфликта, использующие мины, мины-ловушки и другие устройства, обязаны ликвидировать их после окончания активных боевых действий (статьи 3 (2) и 10), принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц от воздействия оружия (статья 3 (10)), вести записи о местонахождении такого оружия (статья 9).

В соответствии со специальными правилами Протокола:

Противопехотные мины, кроме тех, которые устанавливаются дистанционно, должны быть оснащены механизмами самоуничтожения и самодеактивации, за исключением случаев (ст. 5):

- если такое оружие устанавливается в пределах района с промаркированным периметром, который подвергается наблюдению со стороны военного персонала и защищается ограждением или иными средствами, чтобы обеспечить эффективное недопущение гражданских лиц в район,

- территория расчищается до оставления района. Государства должны принимать все необходимые шаги, включая законодательные и иные меры, с целью предотвращения и пресечения нарушений настоящего протокола лицами или на территории под ее юрисдикцией или контролем. (статья 14).

Немногочисленные исследования военной эффективности мин показали, что они в значительной степени неэффективны для определения результатов войн. Обычно проигрывает тот, кто мины устанавливает. Мины оставляют после себя ужасное гуманитарное наследие, которое разрушает жизни ни в чем не повинных людей.

Проблема с этим законом в том, кто его применяет? Большинство государств не желают отказываться от противопехотных мин или строго ограничивать их применение. Крупные государства по-прежнему поддерживают использование мин, когда считают это целесообразным. Они продолжают производить, продавать и накапливать мины для будущего использования. Когда принцесса Диана начала кампанию против использования наземных мин, министр британского правительства назвал ее безрассудной. Вскоре после этого она погибла в результате несчастного случая. Ее сын, принц Гарри, продолжает усилия в этой сфере, но он уже не член британской королевской семьи.

Не существует международных механизмов для принуждения тех, кто продолжает использовать мины, к сотрудничеству при обезвреживании заложенных ими мин. Государства-жертвы несут человеческие и финансовые затраты, связанные с устранением грязной работы преступников.

На протяжении трех десятилетий Азербайджан видел, что, хотя международное право и на его стороне, найти кого-то, кто будет заинтересован в его применении, сложно. Это не означает, что международное право не имеет значения. Оно полезно для донесения фактов до международного сообщества.

Когда в прошлом году Азербайджан победил на поле боя, никто не был склонен поддерживать Армению ввиду нарушения ею международного права в отношении Карабаха. Итак, международное право - полезное дополнение к военной силе и политике.

Между тем, необходимо постоянно призывать международное сообщество оказывать давление на Армению в связи с оставленными ею минами на освобожденных территориях. Основная причина, по которой Армения должна передать подробные карты минных полей, заключается в том, что с точки зрения мирного процесса отношение Армении к ее минам может стать показателем ее приверженности установлению мира.

Мины фактически продолжают войну в течение многих лет после ее завершения. Большая часть оружия выводится из эксплуатации после подписания перемирия. Азербайджанцы, которые не могут вернуться в свои дома и снова работать на своей земле, видя, как их дети умирают от армянских мин, не захотят старить хорошие отношения со своими соседями.

Международное сообщество могло бы помочь, убедив Армению передать карты минных полей. Почему Конгресс США не ставит это условие перед Арменией для получения дальнейшей финансовой помощи? В том, чтобы наказать другие государства за гораздо меньшее зло, они действуют намного быстрее. Почему ЕС не поступает так же? Россия, безусловно, обладает достаточным влиянием, чтобы убедить Ереван.

Смысл не в том, чтобы наказать Армению - напротив, это было бы ценным вкладом в примирение народов и укрепление мира на Южном Кавказе. Это в интересах всех - и армян, и азербайджанцев.