Блинкен: США не допустят запуска "Северного потока-2"

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию - разные вещи. По его словам, США будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

"Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал", - сказал он, выступая в сенате США.

Также он отметил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы газопровода, передает РИА Новости.