Почему быть самозанятым на Ставрополье выгодно?

Более 33 тыс. человек официально зарегистрировались в качестве самозанятых в Ставропольском крае, проинформировали в краевом управлении по информационной политике.

Уточняется, что за минувший год число самозанятых в регионе увеличилось более чем в четыре раза."На сегодня численность налогоплательщиков с профессионального дохода превысила 33 тыс. По итогам 2020 года Ставропольский край вошел в тройку лидеров по регистрации налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале действия специального налогового режима в крае было зарегистрировано около семь самозанятых. Как правило, этот налоговый режим выбирают перевозчики и представители сферы услуг.

В управлении пояснили, что популярность спецрежима продиктована его удобством и практичностью в применении. "У пользователей спецрежима нет необходимости ходить в налоговые органы, достаточно установить на смартфон приложение "Мой налог", - приводит сообщение ТАСС.