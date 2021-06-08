Чингиз Гусейнов: "Переводы поэзии Гамзатова на русский не повредили аварскому оригиналу"

2023 год будет объявлен в России Годом поэта и мыслителя Расула Гамзатова. Центром празднования его векового юбилея станет Дагестан, но мероприятия пройдут по всей стране. Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестана. На аварском и русском языках и на многих языках мира вышли десятки его поэтических, прозаических и публицистических произведений. После окончания в 1950 году Московского литературного института имени М. Горького Гамзатов был назначен председателем правления Союза писателей Дагестана, где и работал до смерти в ноябре 2003 года.

В рамках цикла к 100-летию Гамзатова "Вестник Кавказа" обращается к известным творческим людям, хорошо знавшим поэта, с просьбой поделиться воспоминаниями. Продолжаем публикацию воспоминаний о Гамзатове писателя, литературоведа, переводчика Чингиза Гусейнова.

- Чингиз Гасанович, можно сказать, что аварскому читателю Гамзатова повезло больше, чем русскому – если оригинал ярче перевода?

- Гамзатова, к нашему большому счастью, переводили на русский язык выдающиеся поэты: Наум Гребнев, Яков Козловский, Елена Николаевская и другие. Здесь надо вспомнить об очень интересной особенности аварской поэзии: в ней нет рифмы. А рифмованные стихи у аварцев воспринимаются как шутка, забава, игра, состязание. Поэзия же держится не только на рифме. Известны ярчайшие образцы истиной нерифмованной мировой поэзии. Есть и другие компоненты, которые делают текст поэзией. Что касается русских переводов стихотворений Расула Гамзатова, то рифма – а переводчики находили очень удачные рифмы! – украсила его поэзию, потому что его произведения становились уже достоянием русского языка и культуры. В данном случае, перевод не повредил оригиналу.

То же самое я наблюдал в отношении другого выдающегося национального поэта Кайсына Кулиева - участника Великой Отечественной войны, который был в 1944 году репрессирован вместе со своим балкарским народом. Ему лично предлагали в качестве исключения остаться на родине, но он не согласился и отправился тоже в ссылку, в изгнание, жил в Киргизии. Я читал его стихи на балкарском, поскольку этот язык относится к тюркским, которые я знаю. И читал переводы этих же стихов на русский. Очень богатый оригинал, хороший перевод, но сравнить их было все равно нельзя. Я, наверное, единственный, кто в качестве литературоведа тщательно изучал эту тему – перевод поэзии с восточных языков на русский.

- Вы помните свою последнюю встречу с Расулом Гамзатовым?

- Он уже тяжело болел. Но все равно приехал, чтобы отметить свой юбилей, 80 лет. Выглядел неважно, но при этом оставался ярким оратором, каким был всегда. При этом по-русски он говорил не очень хорошо. Однако ораторское искусство отбрасывало на второй план лингвистические огрехи. Тут я должен вспомнить об одном из ярчайших его произведений – книге в прозе "Мой Дагестан". Это огромное эпическое сказание, по стилю лирическая проза, а по содержанию большая дагестанская эпопея.

- Вы как-то сказали, что Расул Гамзатов принадлежит всему Дагестану, не только аварскому народу.

- Он называл своей родиной Дагестан. Большинство регионов на земном шаре носят названия этносов, проживающих в них. На Кавказе это Грузия, Осетия, Чечня и др. Дагестан один из немногих регионов, который имеет географическое, а не этническое название – "Горная страна". Дагестан отличается многоязычием. Есть даже притча о том, как Бог летал над землей и раздавал языки людям. Когда присел отдохнуть, он увидел, что в мешке осталось еще много языков, вот он и высыпал их в одно место – так появился Дагестан. Роман "Фатальный Фатали" я писал о XIX веке (роман о жизни Мирзы Фатали Ахундова - азербайджанского писателя-просветителя, поэта, критика и философа, – прим. ред.), тогда языков в Дагестане было в два раза больше, чем в XX веке. Языки исчезали, ассимилировались. Есть и сейчас языки бесписьменные, есть языки только одного аула.