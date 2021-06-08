В Центробанке не верят в отключение России от SWIFT

Заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова заявила в ходе своего выступления в Госдуме, что ЦБ пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

В то же время она подчеркнула, что на случай отключения от SWIFT в России уже создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает на внутрироссийские операции. По словам первого зампреда ЦБ, востребованность этой российской системы растет.

"Если вы посмотрите на цифры, 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран", - цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Напомним, в конце апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT.