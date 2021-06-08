МИД России: мир не будет "глобусом НАТО"

Мир после пандемии коронавирусной инфекции будет многополярным, выразил уверенность замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что мир точно не будет "глобусом НАТО".

"Многоцентризм - это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС", - подчеркнул он, отметив, что в новом мире будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития.

В то же время, по словам Грушко, пока об этом говорить рано. "Наверное все-таки сегодня трудно говорить о том, каким будет мир в постпандемический период и какие уроки человечество, и в частности Европа, извлечет из пандемии, поскольку мы не преодолели ее острую фазу", - подчеркнул он в ходе выступления на сессии "Примаковских чтений".