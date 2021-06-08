Первый в СКФО битумный завод появится в Чечне

Для строительства первого в СКФО битумного был выбран участок в Чечне, заявил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, предприятие даст новые рабочие места и необходимый материал для дорожных хозяйств. "Уже на стадии завершения разработка проектно-сметной документации, определен земельный участок, и мы в ближайшее время должны скоординировать наши усилия", - сказал он, отметив, что сроки начала строительства будут определены после окончания проектно-сметной документации.

Далее он отметил, что строительство объекта продиктовано экономической необходимостью. "Это даст рабочие места, налоговые поступления, востребованную продукцию. Тем более в СКФО битумного завода нет", - приводит его слова ТАСС.