Всемирный банк поверил в российскую экономику

Всемирный банк ждет от экономики России стабильного восстановления в ближайшие два года, следует из доклада "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно прогнозам регулятора, рост ВВП РФ в 2021 и в 2022 годах ожидается по 3,2%.

Авторы доклада обращают внимание на то, что позитивными факторами роста в текущем году станут увеличение внутреннего спроса и рост цен на энергоносители, а в следующем году – ослабление последствий пандемии коронавируса COVID-19 и стабилизация цен на сырьевые товары.

При этом в докладе отмечается, что оказывать давление на ситуацию будут геополитическая напряженность, включая новые санкции США, а также повышение ключевой ставки Центробанком.

Напомним, ранее эксперты Всемирного банка прогнозировали, что рост российского ВВП в 2021 году составит 2,9%.