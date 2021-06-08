Станислав Притчин: "Азербайджан успешно реализует стратегию расширения внешнеэкономических партнеров"

На полях международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона", который состоялся в Москве 7 июня, корреспондент "Вестника Кавказа" поговорил со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин о перспективах прикаспийского сотрудничества и роли Азербайджана в качестве транзитного государства.