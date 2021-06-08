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Станислав Притчин: "Азербайджан успешно реализует стратегию расширения внешнеэкономических партнеров"

На полях международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона", который состоялся в Москве 7 июня,  корреспондент "Вестника Кавказа" поговорил со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин о перспективах прикаспийского сотрудничества и роли Азербайджана в качестве транзитного государства.

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