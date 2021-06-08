Можно ли использовать "Спутник V" и "Спутник Лайт" для ревакцинации?

В Минздраве России проинформировали о том, что отечественные вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" можно использовать для ревакцинации, информирует пресс-служба ведомства.

Эти препараты могут эффективно применяться, в том числе для повторной ревакцинации. "Вакцина "Спутник лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для людей "старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан", передает ТАСС.