Житель Ставрополья покусился на главу КФХ

Ставропольские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство главы крестьянско-фермерского хозяйства. Уголовное дело по факту находится в суде, информирует пресс-служба СУ СКР по краю.

Установлено, что ЧП произошло летом 2020 года. Обвиняемый на дороге в поселке Присадовом Новоалександровского городского округа увидел, что на автомобиле едет глава крестьянско-фермерского хозяйства, с которым ранее у него был длительные судебные споры о принадлежности земельного участка. Злоумышленник вышел из машины и несколько раз выстрелил в него из ружья.

В результате фермер был госпитализирован, в настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности.