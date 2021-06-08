Оппозиция вступилась за получившего пощечину Макрона

Лидер националистической партии во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель левой фракции "Неподчинившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон раскритиковали нападение на главу государства Эмманюэля Макрона.

"Я твердо осуждаю недопустимое нападение на президента республики", - сказала Ле Пен в эфире BFMTV.

В свою очередь, Меланшон выразил "солидарность с президентом".

"Это нападение показывает, что сторонники насилия переходят от слов к действиям", - твитнул он.

Ранее в сети появилось видео поездки Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции. Когда президент подошел к толпе жителей и начал с ними беседовать, один из слушателей что-то сказал Макрону и попытался ударить его по лицу. Охрана остановила нападавшего и повалила его на землю.