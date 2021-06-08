Макрон получил от мужчины на улице пощечину (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного во время визита в департамент Дром. Инцидент произошел сегодня и попал на видео, которое активно распространилось в соцсетях.

Инцидент произошел после посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

Глава государства подошел к ожидавшим его людям на улице и взял за руку одного из мужчин. Однако тот размахнулся другой рукой и ударил Макрона по лицу, сообщает РИА Новости.

В инцидент вмешалась охрана и скрутила бородатого человека. В Елисейском дворце подтвердили случившееся, однако отметили, что речь лишь о попытке нанести пощечину. Полиция уже задержала двух человек.