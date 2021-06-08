Россиянам, привитым "Спутником V", может понадобится вакцинация другим препаратом

В Минздраве рассказали, что после вакцинации "Спутником V" через какое-то время может понадобится ревакцинация другим препаратом.

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", - сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Он уточнил, что исследования в данном направлении еще ведутся.