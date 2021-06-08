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Грузия получит 3,2 миллиона вакцин для запуска массовой вакцинации

Грузия получит 3,2 миллиона вакцин для запуска массовой вакцинации

Грузия получит 3,2 миллиона вакцины, после чего сможет начать массовую вакцинацию. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Вакцины будут поступать с июля по октябрь. В настоящее время в Грузии идет подготовка к массовой вакцинации, мобилизуется дополнительная команда врачей, проходят встречи в регионах.

Грузия нацелена на вакцинацию 70% населения. Чтобы дойти до этой цели с июля каждодневно нужно прививать 20-25 тысяч человек.

"Я вам часто говорил, что начать массовую вакцинацию мы сможем тогда, когда у нас в начале каждого месяца гарантированно будет запас не менее полмиллиона доз. Исходя из этого, сейчас мы интенсивно готовимся. На прошлой неделе у меня были визиты в регионы, остались Аджария, Гурия и Рача, на этой неделе я поеду и туда, чтобы все эти места были больше подготовлены", -  отметил Гамкрелидзе.

 

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