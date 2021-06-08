Грузия получит 3,2 миллиона вакцин для запуска массовой вакцинации

Грузия получит 3,2 миллиона вакцины, после чего сможет начать массовую вакцинацию. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Вакцины будут поступать с июля по октябрь. В настоящее время в Грузии идет подготовка к массовой вакцинации, мобилизуется дополнительная команда врачей, проходят встречи в регионах.

Грузия нацелена на вакцинацию 70% населения. Чтобы дойти до этой цели с июля каждодневно нужно прививать 20-25 тысяч человек.

"Я вам часто говорил, что начать массовую вакцинацию мы сможем тогда, когда у нас в начале каждого месяца гарантированно будет запас не менее полмиллиона доз. Исходя из этого, сейчас мы интенсивно готовимся. На прошлой неделе у меня были визиты в регионы, остались Аджария, Гурия и Рача, на этой неделе я поеду и туда, чтобы все эти места были больше подготовлены", - отметил Гамкрелидзе.