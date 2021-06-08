В Грузии взялись за продвижение гастрономического туризма

Национальная администрация туризма Грузии начала популяризировать гастротуризм.

Планируется создать в стране популярные гастрономические маршруты региональных кухонь, стимулировать внутренний туризм и развитие сельского хозяйства.

Продвижение гастротуризма на внутреннем туристическом рынке станет гарантия того, что этот продукт выйдет на международный туристический рынок, считает и.о. руководителя администрации Медея Джаниашвили, пишет Sputnik Грузия.

"У нас есть амбиция сказать, что Грузия - очень хорошее направление для гастрономического туризма во всем мире. Для популяризации этого туристического продукта на международном рынке важно сформировать гастрономический туризм на местах, а затем вывести его на международный рынок", - добавила она.