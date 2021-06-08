Кипр надеется, что Россия переместится в "зеленую" зону в июле

Ограничения на въезд российских туристов на Кипр могут быть ослаблены уже в июле, рассказал РИА Новости министр туризма страны Саввас Пердиос.

В настоящее время Россия находится в "красной" зоне по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ нужно сдавать два теста на коронавирус.

"По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, зоны меняются. У нас их три: "зеленая", "оранжевая" и "красная". Я ожидаю, что с улучшением ситуации с коронавирусом Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется. Когда это точно случится, зависит от скорости вакцинации в стране", - отметил министр.

Он уточнил, что Россия не останется навсегда в "красной" зоне, а, скорее всего летом, переместится в другую категорию.

Напомним, въезд туристов из России на Кипр разрешен с 1 апреля.