Свыше 200 тыс жителей Ставрополья завершили курс вакцинации от коронавируса

В Ставропольском крае получили прививку от COVID-19 свыше 277 тыс человек, больше половины из них завершили полный курс вакцинации, сообщает управление по информационной политике регионального правительства.

"Общее число привитых первым компонентом вакцины в регионе достигло 277 тыс. 190 человек. Второй компонент получили 219 тыс. 757 человек", - приводит слова представителя управления "Интерфакс".

Стоит отметить, что 121 тыс 459 вакцинированных являются жители старше 60 лет. Всего в регионе планируют привить около 1,3 млн человек.

Напомним, что с начала пандемии в Ставропольском крае заболели COVID-19 более 55 тыс человек, из них 52,4 тыс выздоровели, а более 1,5 тыс - умерли.