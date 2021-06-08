Минздрав: летальность среди больных коронавирусом остается высокой

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев во вторник отметил, что в стране сохраняется сложная ситуация с летальностью среди больных коронавирусом.

"К сожалению, несмотря на все мероприятия, - да, мы видим, что ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, - мы видим достаточно высокую летальность пациентов", - заявил он на пленарном заседании в Госдуме.

Представитель Минздрава подчеркнул, что пандемию невозможно победить без системной вакцинации.

С начала пандемии в России умерли 124,5 тыс пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 5 145 843.