Монумент воинам-интернационалистам осквернили в Астрахани

Городская дума Астрахани требует установить дополнительные камер видеонаблюдения возле памятника войнам-интернационалистам, который повредили вандалы, сообщает председатель думы Игорь Седов.

"Провел встречу с представителями ветеранских организаций непосредственно у памятника, договорились восстановить его на средства благотворителей. Необходимо предотвратить подобные инциденты. Сделать это возможно только с помощью установки дополнительных видеокамер", - приводит слова Седова "Интерфакс".

Он отметил, что уже проведена беседа на эту тему с управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству города.

По данным "Российского союза ветеранов Афганистана", памятник воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" представляет собой сидящего война с автоматом. Ранее неизвестные отломили у него часть оружия.