Мунесан: Иран является одним из самых доступных и интересных туристических направлений для россиян

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан на встрече с представителями туризма Ирана и России в Москве рассказал об уникальных туристических возможностях страны, передает IRNA.

По словам министра, туристов со всего мира привлекает безопасность отдыха и гостеприимство иранцев. В стране есть различные исторические, культурные памятники, уникальная природа, в том числе высокие горы, реки и пустыни.

Кроме того, в Иране существуют более 700 правительственных и неправительственных музеев и 350 видов народных ремесел, заявил Мунесан. В стране развит культурный, исторический, оздоровительный, горный и сельскохозяйственный туризм.

Текущая администрация помогла создать в Иране 400 гостиниц.

Напомним, накануне Мунесан и глава Ростуризма Зарина Догузова подписали соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.