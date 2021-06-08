В Петербурге занято более 92% коек для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге выявлен дефицит ковидных коек, в городе заняты 92% коек, выделенных для больных коронавирусом.

Данные по количеству свободных коек не публикуются в Петербурге уже неделю, их прекратили оглашать накануне ПМЭФ. Накануне губернатор Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению проработать вопрос о разворачивании дополнительных коек. Во вторник стало известно, что койки предоставит Госпиталь для ветеранов войн, пишет "Фонтанка".

"876 мест - это общий коечный фонд. Он весь переводится под ковид, в связи с тем, что у нас в корпусе-трансформере осталось 10 % коечного фонда. Процесс не быстрый: нужно выписать или перевести пациентов, провести полную обработку всего, что есть",- пояснили в госпитале.

Ожидается, что госпиталь примет первых ковидных пациентов в пятницу.