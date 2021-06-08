Названы самые популярные транспортные магистрали Москвы

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвали топ-3 самых популярных автомагистралей города.

"Самые популярные магистрали в Москве, по которым проезжает больше всего машин в сутки, - Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе, проспект Маршала Жукова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом самой "свободной" оказалась улица Осташковская.

"Выбирайте альтернативные маршруты, чтобы не стоять долго в пробках. Хотите сэкономить еще больше времени - езжайте на общественном транспорте: метро, трамвай, автобус по "выделенке" или МЦД", - рекомендовали в столичном Дептрансе.