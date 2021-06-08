В Москву приехал советник Бориса Джонсона

Советник премьера Соединенного Королевства по нацбезопасности Стивен Лавгроув прибыл в Москву для переговоров с российскими коллегами. Об этом со ссылкой на британское посольство пишет ТАСС.

"Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми", - отмечается в сообщении британского дипведомства.

"Визит рассчитан на один день", - добавили в дипведомстве.

Лавгроув стал советником Бориса Джонсона по нацбезопасности в январе 2021 года. В мае он провел переговоры с коллегой из США Джейком Салливаном, на которых одной из центральных тем обсуждения была Россия.