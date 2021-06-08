В Минздраве Грузии назвали сроки отмены "комендантского часа"

Эпидемиологи в Грузии исходя из эпидситуации в ближайшие две недели примут решение об отмене "комендантского часа", сообщила замглавы министерства здравоохранения Тамара Габуния.

"Пока мы должны наблюдать за эпидемиологическим положением. Конечно, работа над этим вопросом идет. Мы посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая картина следующих двух недель", – пояснила Габуния на брифинге.

Вопрос снятия "комендантского часа" также зависит от темпом вакцинации граждан, отметила она. "Количество вакцинированных растет и этот баланс даст нам возможность принять решение, насколько у нас будет ресурс снять действующее ночью ограничение. В этом месяце нам стоит быть осторожными. Мы должны посмотреть, когда у нас будет стабильное, более активное снижение числа инфицированных", – добавила представитель Минздрава.

Так называемый "комендантский час" ввели в Грузии в марте 2020 года, на прошлое лето он был отменен, в ноябре, когда эпидобстановка ухудшилась, ограничение вернули.