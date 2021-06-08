В Казахстане взорвался цементный завод

На цементном заводе ТОО "Нуртау Темир" в Алматы произошел взрыв, в результате которого жилые дома, улицы и деревья покрылись серой пылью.

"SOS!!! Дома засыпало цементом! Взрыв на цементном заводе! Это экоцид! Дома находятся вплотную к заводу, жители там построились в 60-х годах, а завод - в 2016 году! Жители требуют переноса завода", - написала местная активистка Салтанат Ташимова на своей странице в Facebook.

В департаменте экологии сообщили, что аварийная ситуация произошла при закачке цемента автоцементовозом в силосную банку БСУ-1. По их словам, взорвался шланг высокого давления цементовоза.

Отмечается, что сотрудники ведомства на месте происшествия обнаружили превышение норм ПДК по показателю: пыль (взвешенные вещества).

В департаменте добавили, что на заводе будет проведена внеплановая проверка.