На Кашагане строится газоперерабатывающий завод

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Атыраускую область дал старт строительству газоперерабатывающего завода - установки комплексной подготовки газа - на месторождении Кашаган.

Мощность завода составит до 1 млрд кубометров сырого сернистого газа в год, из него будет производиться 815 млн куб м товарного газа, 119 тыс т сжиженного газа, 212 тыс т серы и 35 тыс т газоконденсата.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2023 года, сообщает пресс-службу правительства Казахстана.

Новый завод позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тыс баррелей в сутки, расширить ресурсную базу для газификации страны, повысить экологичность нефтегазового производства, а также даст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли республики.

Завод даст региону 600 постоянных рабочих мест.