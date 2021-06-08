Газ по достроенной ветке "Северного потока - 2" пустят в течение года

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума "Примаковские чтения" рассказал о том, как скоро "Северный поток - 2" будет заполнен газом.

"[Вице-премьер Александр] Новак сказал, что в течение года. Я бы с такой оценкой согласился", - отметил Завальный.

По его словам, сказать точнее сложно, ведь тестовые и пусконаладочные работы проводятся в режиме противодействия. "Непонятно, откуда что прилетает - то санкции, то иски экологов, то это другой вопрос", - поделился он.

При этом Завальный подчеркнул, что "зеленые" не помешают завершению проекта. "А вот в перспективе, если партия зеленых пройдет на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера. Конечно, власть в состоянии приостановить развитие любого проекта и создать проблемы. Но они не думают о том, что им придется тогда платить компаниям, которые инвестировали в этот проект", - добавил он.