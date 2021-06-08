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Массовое ДТП с грузовиком случилось в Крымске

Массовое ДТП с грузовиком случилось в Крымске

В городе Крымск Краснодарского края во вторник столкнулись три автомобиля, сообщают "Кубанские новости".

Участниками аварии стали грузовик с прицепом и два легковых автомобиля. Столкновение произошло на пересечении улиц Синева и Новороссийской. В аварии пострадали два человека - 31-летняя женщина и ее 4-летний сын, которые находились в одном из автомобилей. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они отделались ушибами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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