Массовое ДТП с грузовиком случилось в Крымске

В городе Крымск Краснодарского края во вторник столкнулись три автомобиля, сообщают "Кубанские новости".

Участниками аварии стали грузовик с прицепом и два легковых автомобиля. Столкновение произошло на пересечении улиц Синева и Новороссийской. В аварии пострадали два человека - 31-летняя женщина и ее 4-летний сын, которые находились в одном из автомобилей. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они отделались ушибами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.