В Узбекистане увидят солнечное затмение 10 июня

Жители Узбекистана смогут увидеть первое в 2021 году солнечное затмение 10 июня. Об этом сообщает Астрономический институт имени Улугбека.

Явление начнется в 16:57:51 по местному времени. Максимальная фаза наступит в 17:26:11, а в 17:53:18 — явление закончится.

"Магнитуда в Ташкенте составит семь процентов, в Андижане — восемь процентов, а вот в Нукусе — только два процента, то есть солнечное затмение будет практически незаметным", — говорится в сообщении.

В институте напомнили, что последнее частичное солнечное затмение жители Узбекистана наблюдали 21 июня 2020 года. Тогда магнитуда составила более 60%. Следующее затмение ожидается 25 октября 2022-го. Магнитуда достигнет 75%.