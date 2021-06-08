ДТП с участием троллейбусов произошло в Алматы

В Алматы произошло столкновение двух троллейбусов.

Троллейбус 11-го маршрута стоял на остановке и после высадки пассажиров собирался начать движение, когда в этот момент в него на полном ходу врезался троллейбус 25-го маршрута, сообщает "Спутник-Казахстан".

В результате автоаварии пострадала женщина-водитель 25-го троллейбуса. Ее осмотрели прибывшие на место происшествия врачи, однако от госпитализации она отказалась.

Отмечается, что находившиеся в транспорте пассажиры не пострадали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.