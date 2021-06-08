В России число смертей в ДТП с электросамокатами растет в арифметической прогрессии

В ГИБДД рассказали, сколько людей погибло в России за два года в авариях с участием электросамокатов.

"Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году - 6 погибших в ДТП с участием СИМ", - сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин, выступая на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта".

По его словам, в общей массе данные цифры незначительны. Также Митрошин добавил, что при столкновении электросамоката с пешеходом, скорее всего, пешеход и пользователь СИМ пострадают одинаково, но для того, чтобы говорить с уверенностью, "нужно набрать определенную статистику".

В последнее время в России участились происшествия с электросамокатами, власти нескольких регионов уже ограничили максимальную скорость движения прокатных электросамокатов 20-25 км/ч.