На севере Казахстана ослабляют карантин

С 9 июня в Северо-Казахстанской области ослабляют карантинные меры, связанные с коронавирусом. Регион с 3 июня находится в "зеленой" зоне.

Постановление о смягчении ограничений подписал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

Со среды в регионе вернутся к работе бильярдные, боулинги, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, компьютерные клубы, аквапарки. Максимальная заполняемость - 30%. Возобновят работу детские сады, под запретом проведение мероприятий с объединением групп. Детские оздоровительные лагеря смогут работать с 100% наполняемостью.

При заполняемости в 30% смогут работать театры, кинотеатры, концертные залы. Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости не более 20%.

Кафе и рестораны смогут работать до двух часов ночи. Бани и сауны снова станут работать по воскресеньям. Банкетные залы открыты только для проведения поминок, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек. Религиозные объекты смогут проводить коллективные мероприятия в закрытых помещениях при заполняемости 30% и соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

На удаленке остаются не менее 30% сотрудников компаний, сотрудники прошедшие курс вакцинации или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев могут вернуться в офисы в полном составе