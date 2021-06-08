МЧС: Крым ждет новое ухудшение погоды

Крымский МЧС предупредил о неблагоприятных погодных условиях во вторник и среду. Ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

Накануне ливень подтопил участок трассы "Таврида", там затруднено движение. Также в селе Приозерном подтоплены 18 дворов и частных домов. В ближайшие дни вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ останется высокой, предупредили в МЧС. Возможны проблемы с транспортным сообщением, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Жителей и гостей региона просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность, не прятаться от дождя под рекламными щитами и деревьями.

Спасатели добавили, что есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Штормовое предупреждение продлили еще на двое суток.

Напомним, ливни идут в Крыму практически ежедневно с 31 мая, синоптики не видят аномалий в такой погоде.